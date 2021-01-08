غابة الصبّار ،،،،،،، - منصور الريكان

2021/01/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان هدأ الليل ونمنا واستراح الجفن من وجع التعبْكلما دققت نزفي إذ أراني مكتئبْمثل مسطول يباع في المزادْقرفص الحب بصدري وتملاني السهادْرسموا فوق اعتباراتي الوهمْوغرام الليل أوشك بانتهاءْما الذي قاد بلادي للفسادْرقصة السمّار دارت منذ ليلْوأباحوني لسر خاصم الظل وعدنا للشقاءْكم تباهينا بعشق وتنادينا على جرف اللقاءْجرجرتنا العنجهيات وعدنا للوراءْيا إله الشرق هذه ح ......





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