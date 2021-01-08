ثقافات لا ثقافة واحدة - حسن مدن

2021/01/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسن_مدن ثمة فيلم سينمائي، ليس جديداً هو فيلم: "باريس، تكساس" للمخرج فيم فندرز.



المخرج ألماني، التمويل أمريكي، والتوزيع أيضاً تتولاه شركة أمريكية، لكن الفيلم يقدم رؤية أوروبية حول موضوع أمريكي.ثمة ازدواجية أو ربما تناقض في الأمر يكمنان في صناعة الفيلم: استثماره وأرباحه من ناحية، وفكرته من ناحية أخرى.



فيلم بإنتاج أمريكي وتسويق أمريكي ولكنه يطرح فكرة تتصل بإبراز الهوية الثقافية المستقلة إزاء الهيمنة ال ......





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