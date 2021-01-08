-وراء كل امرأة فاشلة رجل- - هند الصنعاني

2021/01/08 | 09:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هند_الصنعاني وراء كل رجل عظيم امرأة، شعار رفعه العديد من المجتمعات و منحت وسام الذكاء و الصبر و الحنكة للمرأة التي تهيء للرجل كل تداعيات النجاح ليلمع في مجتمعه و يصبح ذو مكانة قيمة، هذا الشعار هو بمثابة " السم في العسل" هو فخ يقدم للمرأة و يجعلها تحتل المرتبة التانية بعد الرجل الذي يجب أن يكون دائما في المقدمة اما هي يجب ان تكون في الخلف و يقتصر دورها فقط على تقديم العظماء الى المجتمع.بهذه المقولة أراد ال ......





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