نائب من سائرون: جميع القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات المبكرة

2021/01/08 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع - آمنة السلامي

أكدت كتلة سائرون النيابية، اليوم الجمعة، اتفاق الجميع على إجراء الانتخابات المبكرة.

وقال النائب عن الكتلة صباح طلوبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هذا العام هو عام الانتخابات، وجميع القوى السياسية متفقة على إجرائها"، مشيراً إلى أن "مفوضية الانتخابات لم تبد أي عجز ،ولا توجد خلافات بينها وبين القوى السياسية".

وأشار إلى أن "الأمور تمضي بصورة طبيعية جداً فضلاً عن وضوح دلائل الصرف المالي ،وفتح التسجيل للمشاركين في الانتخابات".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد أعلنت في وقت سابق، فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات.

وقالت المفوضية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم فتح باب التسجيل للأحزاب والتحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2021 يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم السبت الموافق 16/1/2021".

وأضافت أنه "تكون فترة استقبال قوائم المرشحين الراغبين بالمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي 2021، ابتداءً من يوم السبت الموافق 9/1/2021 ولغاية يوم الخميس الموافق 28/1/2021".

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