دراسة طبية تكشف فعالية فايزر ضد السلالة الجديدة لكورونا

2021/01/08 | 09:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشفت دراسة طبية، ان لقاح فايزر الامريكي فعال ضد السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا وجنوب افريقيا.

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