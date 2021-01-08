دراسة تكشف خبرا سارا عن كورونا

2021/01/08 | 09:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز}"رب ضارة نافعة" لعل هذا القول المأثور ينطبق على مسألة الإصابة بفيروس كورونا، إذ يبدو أن إصابتك ستعطيك دراعا واقية لمدة 8 أشهر وربما أكثر.

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