معاهدة تركيا والصين.. خطر جديد يهدد الإيغور

2021/01/08 | 09:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ خمسينيات القرن الماضي، وجد الآلاف من الإيغور الفارين من الاضطهاد في الصين ملاذًا في تركيا، حيث يتشاركون في تراث لغوي وثقافي وديني مشترك مع الأتراك، وأصبحت هذه الجالية في خطر بعد التوصل إلى اتفاق أخير بين أنقرة وبكين، وفقا لموقع "صوت أميركا".

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