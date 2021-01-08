بايدن يحمل ترامب مسؤولية أعمال الشغب في الكونغرس “عبر متمردين إرهابيين”

2021/01/08 | 09:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

حمل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب المسؤولية عن أعمال الشغب التي شهدها أمس الأربعاء مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن.

ووصف بايدن، في خطاب أدلى به، ما حصل داخل مقر الكونغرس أمس بأنه “من الأيام الأكثر غموضاً في تاريخ البلاد واعتداء على الديمقراطية”، مضيفاً أن الذين اقتحموا الكابيتول ليسوا محتجين بل إنهم متمردون وإرهابيون داخليون.

وذكر بايدن أن ما حصل أمس نتيجة مباشرة لـ”هجوم ترامب على الديمقراطية”، واتهمه باستغلال حشود من أنصاره بغية إسكات الناخبين الأمريكيين.

وشدد بايدن أن رئيس الولايات المتحدة “ليس فوق القانون”، مشيرا إلى ضرورة “استعادة الثقة بسلطة القانون”.

وفي وقت سابق دعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى إقصاء رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب، من السلطة، واصفة إياه بـ”الشخصية الخطيرة جدا”.

وقالت بيلوسي “إذا لم يتخذ نائب الرئيس أي إجراء فالكونغرس مستعد لبدء محاكمة برلمانية لتنحية ترامب الذي شجع أمس على تمرد مسلح ضد الولايات المتحدة الأمريكية”.

كما طالبت بيلوسي باستقالة رئيس شرطة الكونغرس ومسؤولين آخرين في السلطة التنفيذية.

ويقول خبراء قانونيون إنه لا يمكن مقاضاة الرؤساء أثناء وجودهم في سدة الحكم، ولذا فالطريقة الوحيدة التي قد يمكن التخلص بها من ترامب هي عزله.انتهى/25

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