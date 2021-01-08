تحرك نيابي لإلغاء مخصصات تمنح لمسؤولين عراقيين ’’حولتهم إلى مليارديرية

2021/01/08 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىتحدث النائب في البرلمان مضر الكروي، اليوم الجمعة، عن تحرك نيابي قريب لإلغاء ’’شامل’’ للمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث في البلاد.وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم)،ان "هناك توافقا بين عدد كبير من النواب، حيال ملف ضرورة الغاء شامل لملف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث، خاصة وان البلاد تمر بأزمة مالية خانقة تستدعي تقليص النفقات المالية غير الضرورية".واضاف الكروي،ان" هناك حراكاً نيابياً قريباً للدعوة إلى الغاء شامل لكل المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث وبدون استثناء"، مؤكدا انه "سيجري جمع تواقيع نيابية من اجل مناقشة الامر في مجلس النواب".من جانبها اكدت النائب ندى شاكر ان "حجم الاموال المخصصة للمنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث كبيرة جدا"، متسائلة "ما الذي اعطاهم الحق في تخصيص هكذا اموال كبيرة لهم والتي تحولهم الى (مليارديرية)، بعد تركهم لمناصبهم".واكدت بان "ليس من العدالة ان تفرض استقطاعات على رواتب الموظفين البسطاء ونغض النظر عن منافع اجتماعية بمبالغ مالية لا يعرف كيف تنفق".واضافت شاكر، ان "ملف المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث يجب ان تكون له حسم بإلغائها ونقل تلك الاموال الملفات الانسانية للعراقيين سواء شراء ادوية او دعم البطاقة التموينية".وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، أن موازنة 2021 ستشهد استقطاع جزء كبير من رواتب الرئاسات الثلاث.وقال الركابي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة ستستقطع نسبة 40% من رواتب الرئاسات الثلاث فيها".واضاف أن "الموازنة ستستقطع 30% من الرواتب الكلية للنواب والوزراء".وفي وقت السابق، أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الإثنين، 21 كانون الأول، 2020، أن الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب.وقال الكاظمي في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة لن تمس رواتب الموظفين من الطبقتين اللتين تشكلان غالبية الشعب"، مبينا أن "المستهدف في هذه الموازنة هم الطبقات العليا".واضاف أن "الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها كانت داعمة لإجراءات الحكومة"، لافتا إلى أن "االموازنة لن تمس سوى رواتب الدرجات الخاصة والعليا".وبشأن زيارته الاخيرة إلى تركيا قال الكاظمي، إن "الحكومة التركية مستعدة لدعم العراق بخمسة مليارات دولار".

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