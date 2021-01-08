الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة لزيدان

2021/01/08 | 09:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

غاب زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، عن تدريبات فريقه ، بعدما خالط شخصاً مصاباً بفيروس كورونا خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي استدعى دخوله للحجر الصحي.

وخضع زين الدين زيدان لمسحة الكشف عن فيروس كورونا، ولكن النتيجة كانت سلبية، ولكن ربما لن تسمح له رابطة الدوري الإسباني بالتواجد في مباراة ريال مدريد القادمة ضد أوساسونا.

وبحسب "راديو إسبانيا"، فإن،" نتيجة زين الدين زيدان جاءت سلبية، وقد قام ريال مدريد بإرسال تقرير إلى الليجا من أجل السماح له بالعودة لقيادة التدريبات".

وإذا تم تحديد مخالطة وتواصل زيدان مع ذلك الشخص الذي كان مُصاباً بفيروس كورونا على أنه تواصل مُباشر، فإن البروتوكول ينص على عزلٍ لمدة أسبوعين، وقد تصبح المدة 10 أيام فقط إذا كانت نتيجة فحصه سلبية بعد مرور تلك المدة.

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