استقالة وزيرة ثانية بحكومة ترامب

2021/01/08 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / أعلنت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس، استقالتها من منصبها، لتصبح ثاني وزيرة تعلن استقالتها من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعد اقتحام مناصرين له مبنى الكونغرس.وقالت الوزيرة في رسالة وجهتها إلى ترامب وتلقى عدد من وسائل الإعلام الأمريكية نسخة منها: لا يمكن إنكار أن خطابكم كان له تأثير على الوضع، وهذا كان نقطة تحول بالنسبة إلي.وكانت ديفوس المليارديرة والوزيرة المثيرة للجدل تشغل منصبها منذ بداية ولاية ترامب.وكانت وزيرة النقل إيلين تشاو، أعلنت الخميس، استقالتها، على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس.وفي السياق، قدم رئيس شرطة الكونغرس / الكابيتول/ استقالته التي ستصبح نافذة اعتبارا من 16 الشهر الحالي.وجاءت الاستقالة بعد ساعات على مطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، بتنحي قائد شرطة الكابيتول./انتهى3

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