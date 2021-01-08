سائرون: مذكرة القبض بحق ’ترامب’ ستنفذ حال دخوله العراق

2021/01/08 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون العراقي، رياض المسعودي، أن السلطات العراقية ستعتقل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حال دخوله العرق....

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