شاهد.. أضخم قافلة أمريكية تدخل القامشلي السورية بالعام الجديد

2021/01/08 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وسائل اعلامية دخول قافلة ضخمة لما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة امريكا مدينة القامشلي السورية قادمة من العراق عبر "معبر الواليد" غير الشرعي....

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