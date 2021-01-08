2021/01/08 | 09:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت وزارة الصحة في موريتانيا، اليوم الجمعة، 5 وفيات و103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وحسب الوزارة فإن عدد الحالات النشطة وصل إلى 1799 حالة، بينها 84 حالة في العناية المركزة، فيما تم تسجيل 232 حالة شفاء.ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1468 فحصا، بينها 883 TDR و329 PCR.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص موريتانيا تسجل 5 وفيات و103 إصابات جديدة بكورونا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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