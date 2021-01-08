نادي الزوراء يحصل على 750 مليون دينار من “مالكه الرسمي” منذ 1969

2021/01/08 | 09:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

بعد وعوده بدعم “غير محدود” لنادي الزوراء، اوعز وزير النقل ناصر الشبلي بإطلاق منحة مالية لنادي الزوراء الرياضي دعما لمشوار النادي المقبل.

وقال كريم رزاق عضو ادارة النادي في تصريح صحفي، ان الادارة التقت بوزير النقل وشرحت له معاناتها المالية واستحقاقات اللاعبين والجهاز الفني واحتياجاتها الاخرى، مبينا ان الوزير تفهم الازمة الي نمر بها واوعز بصرف مبلغ 750 مليون دينار لتمشية امور النادي.

واشار الى ان الادارة تثمن موقف الوزير ودعمه لنادي الزوراء الذي يعد من بين ابرز الاندية العراقية وصاحب القاعدة الجماهيرية الاوسع محليا.

وتابع ان الوزير ناصر بندر وعد بتذليل الصعوبات التي يواجهها النادي قدر المستطاع، لاسيما ان الزوراء يعد رافدا مهما للمنتخبات الوطنية .

ونادي الزوراء ممول ومملوك لصالح وزارة النقل منذ تأسيسه 1969.

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