2021/01/08 | 09:41 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ينشر “عراقي نيوز”، قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (8 كانون الثاني 2021)، بحسب رصد مختصين.سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 145,000 سعر شراء الدولار ⬅️ 143,000 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2,580,000 تومان تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية 100 يورو ⬅️ 122,63 دولار 100 باوند ⬅️ 135,66 دولار 100 دولار ⬅️ 733,24 ليرة تركية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المعادن سعر أونصــــــة الذهب عالمياً ⬅️ 1906,80$ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفط سعر برميل نفط الخام برنـت ⬅️ 54,75 دولار سعر برميل نفط الخام الامريكـي ⬅️ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق المحلية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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