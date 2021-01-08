اسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السوق العالمية

2021/01/08 | 09:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز”، قائمة بأسعار صرف الدولار والمعادن الثمينة والنفط في الأسواق المحلية ليوم الجمعة، (8 كانون الثاني 2021)، بحسب رصد مختصين.سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 145,000 سعر شراء الدولار ⬅️ 143,000 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سعر الدولار مقابل التومان الايراني بغداد 100 دولار ⬅️ 2,580,000 […]

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