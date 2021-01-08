مفاجأة بهوية

2021/01/08 | 09:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أفاد تقرير صدر امس الخميس أن واحدا من المحتجين الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن وكان يرتدي زيا غريبا من الفراء هو ابن قاض بارز في المحكمة العليا في بروكلين.

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