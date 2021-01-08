2021/01/08 | 09:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متأثرا بجراحه.. وفاة شرطي بعد مواجهة اقتحام الكابيتول هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/08 | 09:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متأثرا بجراحه.. وفاة شرطي بعد مواجهة اقتحام الكابيتول) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متأثرا بجراحه.. وفاة شرطي بعد مواجهة اقتحام الكابيتول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).