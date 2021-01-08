تاثيرات سياسية لجائحة كوفيد-19 - جواد الديوان

2021/01/08 | 09:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_الديوان يعتقد المؤرخون بان الازمات الكبيرة لها عقابيل مهمة في الحياة.



ومن الامثلة الكساد الكبير(1939) شجع الانعزالية والفاشية وتفشي الافكار القومية، والحرب العالمية الثانية (1939-1945)، وبروز الولايات المتحدة الامريكية قوة عظمى ونهاية الاستعمار.



واحداث 11/ 9 (قصة برجي التجارة) تبعه فشل تدخلين عسكريين امريكيين في افغانستان والعراق، وصعود ايران! وبروز اشكال جديدة راديكالية اسلامية (القاعدة والدولة الاسلامية ......





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