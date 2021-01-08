النصر: موازنة 2021 لم تكن منصفة للمحافظات

2021/01/08 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد رئيس كتلة النصر النيابية عدنان الزرفي، أن موازنة 2021 لم تكن منصفة للمحافظات، فيما اشار الى أن تأخر الموازنة تسبب بعدم وجود اعمار للمحافظات.وقال الزرفي في حوار تلفزيوني تابعته /المعلومة/، إن “الاختلاف بالمشاريع السياسية امر مشروع، ولكن لا يمكن للقوى السياسية مصادرة حق الدولة في أي نشاط أمني أو عسكري”، مبيناً أن “النظام السياسي بني باتفاق بين الكرد والقوى الشيعية، وهو الان مشتت وليس لديه اهداف”.واضاف أن “المدن تعاني من انعدام الخدمات الاساسية، كما أن المحافظات لم تشهد عمليات اعمار بسبب تأخير الموازنة”، مؤكداً أن “موازنة 2021 غير منصفة للمحافظات”.واشار الزرفي الى إن “الحكومة حددت السادس من حزيران المقبل موعداً للانتخابات ولكن حتى الان لم تحدد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الموعد، وانما قامت باجراءات واستعدادات”، لافتاً الى “ضرورة اعطاء فرصة أكبر لتشكيل التحالفات”.انتهى/25

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