"انتظروا نيازك وبراكين والمسيخ الدجال".. نبؤات رامي مخلوف تثير سخرية السوريين

2021/01/08 | 09:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت دعوة رجال الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري، رامي مخلوف، الدعاء لمدة 40 يوما اعتبارا من منتصف الشهر الحالي الكثير من الجدل والاستغراب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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