في البصرة.. اعتقال شخص سرق 125 مليون دينار من صيرفة ليشتري سيارة

2021/01/08 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

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البصرة: القبض على متهم بسرقة 125 مليون دينار عراقي

تمكنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في قيادة شرطة البصرة التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من القبض على متهم بسرقة مبلغ ١٢٥مليون دينار عراقي بعد السطو على محل صيرفة في منطقة العشار.حيث تمت العملية بعد التحري وجمع المعلومات ليتم القبض عليه بعد نصب كمين محكم من قبل مفارز مكافحة اجرام البلدة وضبط بحوزته مبلغ ٧٧ مليون دينار وعجلة تم شراؤها من المبلغ المسروق ليتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه واحالته الى القضاء لينال جزاءه العادل.

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