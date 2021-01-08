العنكوشي يمهل جمهور الديوانية حتى ظهر اليوم قبل تقديم إستقالته

2021/01/08 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

منح رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، جمهور الديوانية حتى الساعة الثالثة من ظهر اليوم الجمعة مهلة لتقديم الاعتذار للمدرب سمير كاظم في الملعب.

وكتب العنكوشي على صفحته الشخصية في (فيس بوك)،" انتظر جمهور الديوانية الساعه الثالثه ظهرًا في ملعب نادي الديوانية لتقديم اعتذار للكابتن سمير كاظم لما بدر من الاخوة اولتراس نادي الديوانية ".

واضاف،" الديوانية مدينه الدواوين ولن تستقبل ضيوفها هكذا اطلاقا اطلاقا مدينه العشائر غدا تقول كلمتها او انا اعتذر من اكمال المشروع ، واستقالتي رسميًا تقدم، وارجو الاعتذار من الجميع واوصيكم باللاعبين فهم ايقونه وابطال، استودعكم الله وتبقى الديوانية اغلى مافي حياتي".

وكان جمهور الديوانية قد رفع لافتات رفض فيها تسمية سمير كاظم مدرباً للفريق خلفاً للمستقيل قصي منير.

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