دراسة: أكثر من نصف إصابات كورونا في العالم سببها مرضى لم يظهروا أعراض

2021/01/08 | 09:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

خلال 24 ساعة الماضية، سجلت الولايات المتحدة أكثر من 4000 حالة وفاة، وقال متتبعو الأمراض الفيدرالية إن الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص الذين ليس لديهم أعراض ينقلون أكثر من نصف جميع حالات فيروس كورونا الجديد، وفقا لموقع واشنطن بوست.

وأكد مسؤولون أن النتائج جاءت من نموذج طورته مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، توضح أهمية اتباع إرشادات المركز حول ارتداء القناع والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وخاصة بعد ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا في 8 ولايات جديدة.

منذ بدء الوباء، سجلت واشنطن 363 ألف أميركي، ويتوقع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن يرتفع عدد الوفيات بين 405 ألف -438 ألف حالة وفاة بحلول نهاية يناير.

ولا يوجد دليل على أن الزيادة كانت مدفوعة بالسلالة الأكثر عدوى، والمعروفة باسم B117، لكن مسؤولي الصحة يخشون من أنها قد تجعل الوضع السيئ أسوأ، وترفع عدد الإصابات والوفيات.

وقالت جينيفر نوزو، عالمة الأوبئة في مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي: "نحن في سباق مع الزمن.



نحن بحاجة إلى زيادة سرعتنا في العمل حتى لا نسمح لهذا الفيروس بالانتشار أكثر والسماح لهذا النوع بأن يصبح هو السائد في التداول.



الساعة تدق".

وذكر عالم الأوبئة ريتشارد مينزيس، الذي يدير مركز ماكغيل الدولي لمكافحة السل في كندا ولم يكن مشاركًا في هذا البحث: "هذه نتائج قوية ويمكن تصديقها".

وبحسب الدراسة، فإن 59 % من حالات الإصابة الجديدة جاءت من أشخاص ليس لديهم أعراض، وفقًا للسيناريو الأساسي للنموذج.



ويشمل ذلك 35% من الحالات الجديدة من أشخاص نقلوا العدوى للآخرين قبل أن تظهر عليهم الأعراض و24 % من الأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض على الإطلاق.

وقال ميغ سيفيك، خبير الأمراض المعدية في جامعة سانت أندروز في اسكتلندا: "ربما يكون الانتقال بدون أعراض أمرًا مهمًا، لكنه قد يكون أكثر أهمية في مرافق الرعاية طويلة الأجل والأسر"، وتابع "قد يعني ذلك أننا بحاجة إلى إجراء اختبارات أكثر استهدافًا للسكان المعرضين لخطر كبير، بدلاً من الفحص الشامل".

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