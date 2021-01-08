عالية نصيف لـ / نينا / : الموازنة الحالية .. ملغومة بفساد مبطن لاستنزاف المزيد من الاموال 

2021/01/08 | 09:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف ان : موازنة العام الحالي ..ملغومة بفساد مبطن لاستنزاف المزيد الاموال.وقالت للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : موازنة العام الحالي بموادها ملغومة بفساد مبطن فبدلا من ان تذهب الدولة الى تقليص الفساد من خلال الاحالة الى عقود احتكارية وقروض الغاية منها استنزاف الاموال بمشاريع ذات ارقام كبيرة تذهب الى استقطاعات الرواتب. واضافت نصيف انه : في ظل هذا الوضع الحالي من القدرة الشرائية اصبح الضغط كبيرا على المواطن وكان من المفروض على الحكومة سد العجز بارتفاع سعر صرف الدولار بان تحافظ على قوت المواطن وتقف ضد اي استهداف للرواتب. واوضحت : لقد اتفقنا مع الحكومة على ان يكون الاستقطاع من الدرجة الرابعة فما فوق وان لايمس اي موظف من الدولة ويبقى الراتب على الوضع السابق بعد ان بنى الموظف حياته على مايستلمه من راتب وبالتالي لايجوز ان تتجاوز القوانين قوت المواطن.ومن المقرر ان يبدا البرلمان يوم غد السبت القراءة الاولى لموازنة العام الحالي./انتهى3

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