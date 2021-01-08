بيان جديد من المالية بخصوص تعديل سعر صرف الدولار- عاجل

2021/01/08 | 09:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان صادر من وزارة المالية المكتب الإعلامي حول التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف .

تدرك وزارة المالية تمامًا أن هناك عددًا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف.



لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علناً بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولاً من قبل مجلس الوزراء .

قادت وزارة المالية مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها ، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف.

وتأمل وزارة المالية أن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة.

المكتب الإعلامي لوزير المالية 8 كانون الثاني 2021

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