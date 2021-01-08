صدمة لجماهير الديوانية.. العنكوشي يستعد لتقديم استقالته

2021/01/08 | 10:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

دعا رئيس نادي الديوانية حسين العنكوشي، جماهير الديوانية الى الحضور للملعب للاعتذار الى الكابتن سمير كاظم المدرب الجديد الذي عين خلفًا لقصي منير، فيما اشار الى انه سيقدم استقالته.

ونشر العنكوشي منشورًا على حسابه في فيسبوك وتابعته “يس عراق” عنونه بـ”انتهت الحكاية”.

واضاف العنكوشي أنه “غدا انتظر جمهور الديوانية الساعه الثالثه ظهرًا في ملعب نادي الديوانية لتقديم اعتذار للكابتن سمير كاظم لما بدر من الاخوة اولتراس نادي الديوانية، لان الديوانية مدينة الدواوين ولن تستقبل ضيوفها هكذا اطلاقا اطلاقا”، مشيرا الى ان “مدينة العشائر غدا تقول كلمتها او انا اعتذر من اكمال المشروع “.

واضاف ان “استقالتي رسميًا تقدم غدا وارجو الاعتذار من الجميع واوصيكم بالاعبين فهم ايقونه وابطال، استودعكم الله وتبقى الديوانية اغلى مافي حياتي”.

وكان جمهور الديوانية قد رفع لافتات رفض فيها تسمية سمير كاظم مدرباً للفريق خلفاً للمستقيل قصي منير.

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