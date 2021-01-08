قطر تعلق على علاقتها مع إيران عقب المصالحة الخليجية

2021/01/08 | 10:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية القطري،محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في حديث إلى صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن علاقات الدوحة بطهران لن تتأثر عقب إتمام المصالحة الخليجية مؤخرا.

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