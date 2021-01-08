نازحو شنكال.. حالة انتحار رابعة

2021/01/08 | 10:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقدم شاب ايزيدي ليلة الخميس، على الانتحار في مخيم قادية للنازحين بقضاء سميل بمحافظة دهوك.

وبحسب معلومات حصل عليها PUKmedia، ان الشاب واسمه شمو بدل سليمان " 20 عاما"، من اهالي ناحية كرعزيز في شنكال.

وتعد حالة الانتحار هذه هي الرابعة خلال 5 ايام، وتزايد حالات الانتحار يأتي لاسباب الظروف المأساوية بعد تعرض الايزيديين لابادة جماعية على يد تنظيم داعش الارهابي ابان احتلال شنكال عام 2014.

وكانت الشابة (سلمى سعيد) والبالغة من العمر 15 عاما قد اقدمت، الخميس على الانتحار وذلك في مخيم (بيرسفي 2) ضمن حدود قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك، فيما انتحرت الشابة احلام خيرو حديدا الحسنوك، وهي من اهالي ناحية تلعزيز جنوبي قضاء شنكال، وهي تبلغ من العمر 15 ربيعا، قد انتحرت الاثنين، في مخيم شاريا التابع لمحافظة دهوك، كما انتحرت فتاة واسمها اسمهان خضر " 22 عاما"، ليلة الاحد، بخيمتها بمخيم اسيان في قضاء شيخان.

PUKmedia ليث حسين

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