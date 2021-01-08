بوكيتينو يوجه رسالة تحذيرية لمبابي

2021/01/08 | 10:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وجه المدرب ماوريسيو بوكيتينو، رسالة تحذيرية للاعبه الفرنسي كيليان مبابي، بعد التعادل المخيب لباريس سان جيرمان مع سانت إيتيان 1-1 في الدوري الفرنسي، في أول مباراة للمدرب الأرجنتيني.وقال بوكيتينو (48 عاما)، إن المهاجم الدولي الفرنسي مبابي بحاجة للتحسن.وأضاف المدرب الأرجنتيني عن كيليان مبابي الذي يرتبط اسمه بالانتقال إلى أندية عدة: “كيليان بحاجة إلى التحسن مثل أي شخص آخر، يجب أن يشعر بخيبة أمل لأننا لم نفز (على سانت إيتيان)، ويمكنه دائما القيام بعمل أفضل.ومع ذلك، كان موقفه جيدا.أنا سعيد بما فعله”.ولا يزال بوكيتينو في طور إيصال أفكاره إلى لاعبي باريس سان جيرمان، بعد تعيينه […]

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