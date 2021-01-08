’’انخفاض بدرجات الحرارة’’.. طقس العراق خلال الايام الثلاثة المقبلة

2021/01/08 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة (8 كانون الثاني 2021)، حالة الطقس الجوية في مختلف المحافظات العراقية.

وذكرت الهيأة في مجموعة جداول توضيحية تلقتها (بغداد اليوم)، أن "طقس المنطقة الوسطى، سيكون صحوا مع بعض الغيوم، وانخفاض في درجات الحرارة".

وأضافت، أن "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

وتابعت الهيأة، أن "طقس المنطقة الجنوبية، سيكون صحوا مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".

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