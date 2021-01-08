ايران تكشف عن قاعدة صواريخ تحت الارض قرب سواحل الخليج العربي

2021/01/08 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / كشف الحرس الثوري الإيراني اليوم الجمعة عن قاعدة صواريخ تحت الأرض على سواحل الخليج جنوب إيران.وتم الكشف / حسب محطة روسيا اليوم/عن القاعدة التابعة للقوات البحرية للحرس الثوري بحضور قائد الحرس اللواء حسين سلامي./انتهى3

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