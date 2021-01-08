الدولار يستقر على ارتفاع باكثر من شهرين

2021/01/08 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / عزز الدولار تماسكه بأكبر مكاسب حققها في أكثر من شهرين مقابل عملات مناظرة رئيسية اليوم الجمعة .وانتعشت العملة الأمريكية من أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا، فيما جنى المتعاملون الأرباح مقابل اليورو على الأخص، عقب انخفاض مؤشر الدولار نحو سبعة بالمئة في 2020 وبما يصل إلى 0.9% في العام الجديد في ظل توقعات بتحفيز مالي في الولايات المتحدة.وفاز الديمقراطيون بالسيطرة الفعلية على مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، مما يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن مجالا لتمرير المزيد من الإنفاق، ما يقول محللون إنه سيكون أمرا سلبيا للسندات والدولار.وتجاوز عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات واحدا بالمئة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ آذار.واستقر اليورو تقريبا عند 1.22605 دولار عقب تراجعه خمسة بالمئة يوم الخميس.ولم يطرأ تغير يُذكر أيضا على الدولار الأسترالي الشديد التأثر بالمخاطرة عند 77.70 سنت أمريكي بعد هبوطه 0.5% في الجلسة السابقة.وبلغت العملة الأمريكية 103.900 ين بعد أن ارتفعت 0.7% لتغلق عند 108.830 في نيويورك.وارتفعت بتكوين، أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم، إلى المستوى المرتفع البالغ 40420 دولارا يوم الخميس، بعد أقل من شهر من تجاوزها مستوى 20 ألف دولار في 16 كانون الأول الماضي./انتهى3

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