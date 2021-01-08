خبير يقدم موجزًا بالارقام عن رواتب الرئاسات الثلاث وموظفيهم مقارنة برواتب الموظفين بعموم العراق

2021/01/08 | 10:30 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن مقدار رواتب الرئاسات الثلاث وموظفيها، فيما اوجز نسبتها المئوية مقارنة باجمالي رواتب الموظفين في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة 2021، رئاسة الجمهورية = 35.639 مليار دينار، مجلس النواب = 228.141 مليار دينار، امانة ومكتب رئاسة الوزراء = 81.176 مليار دينار، مجموع رواتب الرئاسات الثلاث = 344.956 مليار دينار”.

وبين ان “عدد الموظفين في الرئاسات الثلاث = 5926 موظف، متوسط الراتب الشهري للموظف في الرئاسات الثلاث = 4.850 مليون دينار، و نسبة الرواتب في الرئاسات الثلاث الى اجمالي رواتب الموظفين = 0.0065%”.

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