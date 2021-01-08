2021/01/08 | 10:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهراً اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق.

وارتفع خام برنت 13 سنتاً أو ما يعادل 0.2% إلى 54.51 دولار للبرميل.

ولامس خام القياس العالمي 54.90 دولار أمس الخميس وهو الأعلى منذ فبراير (شباط).

وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتاً أو ما يعادل 0.3% إلى 50.97 دولار.

وأغلق الخام مرتفعاً 0.4% أمس الخميس، بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير (شباط) عند 51.28 دولار.

ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق مكاسب بنحو خمسة بالمئة في الأسبوع الحالي.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا المدير العام للأبحاث لدى نيسان للأوراق المالية “قرار السعودية القيام بتخفيضات طوعية لإنتاجها يواصل تقديم الدعم، وإن قوة الأسهم العالمية، المدعومة بوفرة السيولة، تحفز أيضا عمليات الشراء الجديدة في النفط”، لكنه حذر من أن النفط وأسواق الأسهم قد يشهدان تصحيحاً قريباً إذ أن ارتفاعهما لا يعكس الوضع الحالي للطلب على النفط والاقتصاد العالمي.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قالت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً إضافية في فبراير (شباط) ومارس (آذار).

وأمس الخميس، جرى بيع وشراء سبع شحنات لخام بحر الشمال على منصة التجارة التي تديرها بلاتس، وهي كمية قياسية تقول مصادر تجارية إنها ربما تشير إلى إمدادات أقل بعد الخفض المفاجئ.

ورفع يو.بي.إس توقعه لخام برنت إلى 60 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام، عقب الخفض الأحادي للسعودية وتوقعات بتعاف قوي للطلب في الربع الثاني مع إنتعاش السفر جراء توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

في غضون ذلك، ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية اليوم، فيما بلغ المؤشر نيكي الياباني ذروة ثلاثة عقود إذ غض المستثمرون البصر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والاضطراب السياسي في الولايات المتحدة، ليركزوا على الآمال في تعافٍ اقتصادي في وقت لاحق من العام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط قرب أعلى مستوى منذ 11 شهراً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط قرب أعلى مستوى منذ 11 شهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).