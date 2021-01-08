الساعدي: اميركا تعيش ديمقراطية مزيفة وترامب ينبغي ان يمثل امام المحكمة

2021/01/08 | 10:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي محمد الساعدي، ان الولايات المتحدة الأميركية تعيش ديمقراطية مزيفة بعد مافعله انصار الرئيس الخاسر انتخابيا دونالد ترامب، في مبنى الكونغرس، لافتا الى ان ترامب يجب ان يحاكم إزاء احداثه للفوضى وكذلك جرائم الاغتيال التي نفذها وخاصة جريمته بحق قادة النصر.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “ترامب وان كان يتمتع بالحصانة، ولكن ماحدث من فوضى قام بها أنصاره وبعد الدفع من قبله فيجب رفع تلك الحصانة ومقاضاته”.وأضاف ان “اميركا التي تدعي الديمقراطية تبين انها لاتمتلك أي مقومات لهذه التسمية، حيث سقطت تلك الهالة التي صنعتها لنفسها وابهرت معظم دول العالم التي صدمت بما حدث في واشنطن”.وبين ان “مافعله ترامب في واشنطن فضلا عن جرائمه بحق قادة النصر وعمليات الاغتيال وتزويده السعودية بالسلاح لقتل الشعب اليمني كلها ملفات يجب ان تضعه امام القضاء من اجل المحاكمة والقصاص”.



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