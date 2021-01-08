2021/01/08 | 10:38 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تماسكت أسعار النفط قرب أعلى مستوى في 11 شهرا، اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ واصل تعهد السعودية بخفض الإنتاج دعم المعنويات في السوق النفطية.وارتفع خام برنت 13 سنتا، أو ما يعادل 0,2%، إلى 54,51 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش.ولامس خام القياس العالمي 54,90 دولار أمس الخميس، وهو الأعلى منذ فبراير.وربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتا، أو ما يعادل 0,3%، ووصل إلى 50,97 دولار.وأغلق الخام مرتفعا 0,4% أمس الخميس، بعد أن بلغ أيضا أعلى مستوياته منذ فبراير، عند 51,28 دولار للبرميل.ويمضي الخامان القياسيان قدما صوب تحقيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تستقر قرب من أعلى مستوى في 11 شهر عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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