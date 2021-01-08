طبيب مسلم يطفيء ديونه عن المرضى

2021/01/08 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الحافظ

لايهمني المكان! إين أطفأ الديون!لان

الوطن العربي وسكانه ومتابعيه يركز

دائما على مالايدخل في ذائقية إنفعال

الملتقي للخبر!

أتحدث عن وطني..



أتحدث أن المريض في

العراق بدون غضب المسؤول

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