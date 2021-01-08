رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي يدعو لعزل ترامب فورا

2021/01/08 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب

الأمريكي، جيرولد نادلر، إلى ضرورة

عزل الرئيس دونالد ترامب فورا من منصبه.

وقال نادلر في بيان أمس الخميس: "أحث مرة

أخرى على عزل الرئيس وإقالته من منصبه.

لدينا فترة

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