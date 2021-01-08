"الصحة العالمية" تعلن موعد تلقي لقاح كورونا للدول الفقيرة

2021/01/08 | 10:40 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت منظّمة الصحّة العالميّة أنّ

الدول الأكثر فقراً ستبدأ تلقّي أولى

اللّقاحات ضدّ كوفيد-19 بين نهاية يناير

الجاري ومنتصف فبراير المقبل.

وبدأت حملات تطعيم واسعة النطاق في عدد

من البلدان الغنية، بينه

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