المالية: الموازنة تضمنت إجراءات لحماية الفقراء في ظل ارتفاع الدولار

2021/01/08 | 10:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اصدرت وزارة المالية، الجمعة، بيانا حول التدابير الداعمة لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر صرف الدولار.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم (8 كانون الثاني 2021)، انها "تدرك تماما أن هناك عددا من التدابير الداعمة التي يتعين اتخاذها لزيادة الآثار الإيجابية لتعديل سعر الصرف".

واضاف البيان انه "لم تستطع وزارة المالية القيام بذلك علنا بسبب حساسية الموضوع ولأن الموازنة يجب أن تتم الموافقة عليها أولا من قبل مجلس الوزراء"، مؤكدا ان "الوزارة قادت مناقشات مستفيضة في الأسابيع الماضية بعد اقرار الموازنة من مجلس الوزراء حول متابعة تعديل سعر الصرف مع اطراف عديدة داخل الحكومة وخارجها، وستتوج هذه المناقشات الأسبوع المقبل باجتماع موسع مقترح مع الفاعلين الاقتصاديين الرئيسيين من القطاع العام والخاص حيث ستضع وزارة المالية برنامج سياستها المفصل المصمم لزيادة الفوائد من تعديل سعر الصرف".

وجاء في البيان انه "تأمل الوزارة أن تتزامن هذه الإجراءات مع المناقشات داخل مجلس النواب بشأن الموازنة"، مشيرا الى أن "إجراءات السياسة الرئيسية لحماية الفقراء والضعفاء قد تم إدراجها في الموازنة ومناقشتها في بيان الوزير بخصوص الموازنة".

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