2021/01/08 | 10:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصبين النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان الموازنة لاتحمل أي معالجات للازمة الراهنة، لافتا الى ان هناك تحركات لاحداث التعديلات عليها.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “مجلس النواب في موقف حرج بشأن الموازنة التي لاتوجد بها أي ملامح او رؤية اقتصادية لمعالجة الازمة الراهنة التي يعيشها الشعب العراقي”.وأضاف ان “الموازنة الحالية جاءت لتكريس التضخم وزادت الأعباء المالية المفروضة على العراق، ومن المؤمل ان تكون هناك نقاشات ساخنة داخل البرلمان من اجل احداث التغيير في الموازنة”.وبين ان “الموازنة لاتلبي طموح المحافظات الوسطى والجنوبية وبعيدة كل البعد عن العدالة الاجتماعية، وهو مايحتم احداث التغيير عليها من اجل انصاف المحافظات المحرومة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتلاوي: الموازنة لاتحمل أي معالجات للازمة الراهنة ونتحرك لاحداث التعديلات عليها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتلاوي: الموازنة لاتحمل أي معالجات للازمة الراهنة ونتحرك لاحداث التعديلات عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).