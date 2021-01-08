وزير الخارجية يرحب بعودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 10:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رحب وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، بعودة العلاقات بين السعودية وقطر.وقال حسين في بيان، “نُباركُ لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونُرحِّبُ بعودةِ العلاقات بين المملكة العربيّة السعوديّة ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي”.وأضاف، “نثّمنُ عالياً جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار والتي أفضت إلى مصالحةٍ شاملة بين الجانبين”.

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