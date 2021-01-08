الصحة العالمية: الدولة الأكثر فقرا تبدأ تلقي لقاحات كورونا منتصف فبراير 2021

2021/01/08 | 10:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدول الأكثر فقرا ستبدأ تلقي أولى اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين نهاية يناير الجاري ومنتصف فبراير المقبل.وذكرت مسؤولة اللقاحات في منظّمة الصحة العالمية كيت أوبراين، اليوم الجمعة، أن برنامج …

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