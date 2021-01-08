2021/01/08 | 11:11 - المصدر: الشرقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- علاوي : دعم وحدة العراق اساس استقرار المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/01/08 | 11:11.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : دعم وحدة العراق اساس استقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي : دعم وحدة العراق اساس استقرار المنطقة) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي : دعم وحدة العراق اساس استقرار المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).