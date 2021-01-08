العراق يعلن رسميا موقفه من عودة العلاقات بين السعوديّة ودولة قطر

2021/01/08 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب العراق، اليوم الجمعة، بعودة

العلاقات بين السعودية وقطر إلى إطارها

الطبيعي.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان

تابعته وكالة نون الخبرية نُباركُ

لمجلسِ التعاون الخليجي نجاح اجتماع

القمة، ونُرحّ

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