لأول مرة.. إسرائيل تكشف تفاصيل وقتلى الصواريخ العراقية التي استهدفتها قبل 30 عاما

2021/01/08 | 11:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف أرشيف الجيش الإسرائيلي، لأول مرة،

معلومات ومقاطع فيديو لآثار خلفها قصف

العراق ، إسرائيل، بصواريخ سكود، خلال

حرب الخليج الثانية، قبل 30 عاماً، ما

أسفر عن مقتل 14 من مواطنيها.

وبحسب صحيفة "يديعوت أ

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