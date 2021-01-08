ترامب يدعو للمصالحة ويتعهد “انتقالاً سلساً للسلطة.. وبومبيو يرفض مقارنة جورج بوش مع جمهوريات الموز

2021/01/08 | 11:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن-(أ ف ب) – دعا الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الخميس إلى “المصالحة وتضميد الجراح” بعدما اقتحم مناصرون له مبنى الكابيتول الأربعاء وعاثوا فيه خراباً، مؤكّداً أنّه يريد انتقالاً “سلساً” للسلطة إلى إدارة خلفه الرئيس المنتخب جو بايدن.في المقابل اتّهم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الخميس ترامب بشنّ “هجوم لا هوادة فيه […]

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