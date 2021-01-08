الخارجية العراقية ترحب بعودة العلاقات بين السعودية وقطر

2021/01/08 | 11:13 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رحبت وزارة الخارجية، الجمعة، بعودة العلاقات بين السعودية وقطر إلى إطارها الطبيعي.

وقال وزير الخارجية فؤاد حسين في بيان له، اليوم (8 كانون الثاني 2021): "نبارك لمجلس التعاون الخليجي نجاح اجتماع القمة، ونرحب بعودة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر إلى إطارها الطبيعي".

وأضاف: "نثمن عاليا جهود دولة الكويت ومساعيها في هذا الإطار، التي أفضت إلى مصالحة شاملة بين الجانبين".

وأكدت مخرجات القمة الخليجية الـ41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية، الثلاثاء الماضي، على إعادة العمل المشترك، وتجاوز الخلافات ورفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن القمة الخليجية، إن "حكمة القادة قادرة على تجاوز أي خلافات في البيت الخليجي"، مؤكدا على "استكمال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المتفق عليها سابقا بين الدول الموقعة على البيان".

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